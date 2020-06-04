"Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, "Kuruluş Osman" dizisine özel bestelenen "Osman Bey" marşını yorumladı.
Yapımcılığını Bozdağ Müzik'in üstlendiği, sözlerini Ozan Bodur'un kaleme aldığı eser, ilk kez dizinin 24'üncü bölümünde seslendirdi.
Osman Bey ve Bala Hatun'un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine "Ozan" rolüyle konuk olan sanatçının "Osman Bey" eseri, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Sultanbekov'un özgün yorumuyla beğeni toplayan "Osman Bey" marşının sözleri şöyle;
"Gi·rdi·ği·nde yi·rmi· yaşına
Muştu geldi· kutlu düşüne
Cümle zali·mleri·n başına
Saklı bi·r dert gi·bi· Osman Bey
Harcı Edebalı'nın harcı
Kahrolsun kafi·rleri·n burcu
Ertuğrul Gazi·'ni·n övüncü
Farklı bi·r yi·ği·tti·r Osman Bey
Boz yeleli· doru atlarla
Güçlü zırh, zağlı pusatlarla
Tunç yürekli· yi·ği·t alplarla
Yazdı bi·r destan Osman Bey
Mazlumlar inlerken kahrından
Topraklar sarsıldı çağrından
Çıktı bi·r devlet ta bağrından
Görklü bi·r yurt gi·bi· Osman Bey
Baş eğdi·rdi· ni·ce soylara
Gök aradı kızıl tuğlara
Vurdu pençeyi· zali·mlere
Kara bi·r kurt gi·bi· Osman Bey"