Arslanbey Karatepe Caddesi'nde sıra kaldırım imalatında - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde 700 ton asfalt serilerek üstyapısı yenilenen Kartepe Arslanbey Karatepe Caddesi'nde kaldırım tretuvar çalışmaları yapılıyor.

YOL ÇİZGİLERİ ÇEKİLECEK

Araç ve yayaların kullanımı için güvenli, konforlu bir cadde olacak Karatepe Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. Kaldırım çalışmalarının tamamlanması sonrası yol çizgileri çekilecek caddenin çehresi değişerek.

PARKE VE BORDÜR YAPILIYOR

Toplu taşıma araçları tarafından da kullanılan 450 metre uzunluğundaki caddede Geçtiğimiz günlerde 700 ton asfalt serilerek üstyapısı yenilenmişti. Bölge sakinleri yollarına yapılan çalışmalar nedeni ile Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.