Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yılına doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yılına doğru - Son Dakika

Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yılına doğru

6 saat önce

Toroslar Belediyesince, 1 Mart Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümünde kutlama programı düzenlenecek.

Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yılına doğru, System.String[]

Toroslar Belediyesince, 1 Mart Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümünde kutlama programı düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlama programları kapsamında şiir ve kros yarışları yapılacak, fener alayı yürüyüşü düzenlenecek.

Torosların 1500 rakımdaki Arslanköy Mahallesi'nde 29 Şubat Cuma günü mahalle sakinlerinin katılabileceği kros yarışlarında, büyük erkekler ve kadınlar ile genç erkekler ve kadınlar kategorisinde müsabakalar oynanacak.

Kutlama programları aynı gün içerisindeki fener alayı yürüyüşüyle devam edecek.

Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü, 1 Mart Pazar günü mahalledeki tören alanında gerçekleşecek etkinliklerle kutlanacak.

Şiir ve kros yarışlarında dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Arslanköy, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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