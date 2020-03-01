Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü - Son Dakika

Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü

6 saat önce

Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü programı, buruk gerçekleştirildi.

Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, System.String[]

Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü programı, buruk gerçekleştirildi.


Toroslar Belediyesince, Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl anısına düzenlenmesi planlanan kros yarışları, fener alayı ve şiir yarışması ödül töreni olmak üzere tüm etkinlikler, İdlib şehitleri dolayısıyla iptal olurken, kurtuluş programında sadece çelenk sunma töreni yapılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.


Törende konuşan Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz, "Türk milletinin yüreğine ateş düştü. Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.


"Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacağız"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Türk milletinin hain saldırılar karşısında her zamankinden daha metanetli, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu zor günleri atlatacağına vurgu yaparak, "Türk milleti büyük bir millet, Türk devleti büyük bir devlettir" ifadelerini kullandı.


Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayan Yılmaz, " Suriye'nin İdlib bölgesindeki askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırı sebebiyle Arslanköyümüzün kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlemeyi planladığımız tüm etkinliklerimizi iptal etme kararı aldık. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz, büyük acılar yaşadığımız bu dönemde kutlama yapmamız mümkün değildi. Hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu badireyi birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız inşallah. Bundan şüphemiz yok. Çünkü dar ve zor zamanda bir ve beraber olmayı başarmış bir milletiz. 1918'de Mersin'de iskeleye yanaşan işgal kuvvetlerine karşı Mersinli Kuvayi Milliyeciler bir ve beraber oldu. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Biz de diyoruz ki, Allah bir daha bu millete Kurtuluş Savaşı verdirmesin. Ama buna mecbur kaldığımızda, şartlar oraya geldiğinde birlik ve beraberlik içerisinde olmayı ve Kurtuluş Savaşı vermeyi de biliriz. Arslanköy'de de kuvvacılar Yedigöz'de bir araya geldiler. O kuvvacılar başka bir yerden gelmedi. Bu meydanda toplanan Arslanköylülerin dedeleri, bizim dedelerimizdi. O kahramanlık ruhu 100 yıl sonra yine Arslanköyümüzde, Mersinimizde, Türkiyemizde yaşıyor. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kuvvacılara, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.


Kaymakam Şahin: "Bu vatanı hiç kimseye bırakmayacağız"


Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de 1 Mart Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünü kutlayarak, "Dün ceddimiz vatanı kurtarmak için şehit oluyordu. Bugün de evlatlarımız vatanı korumak için şehit oluyor. Gerekirse biz şehit olmaya devam edeceğiz. Ama bu vatanı hiç kimseye bırakmayacağız. Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' şiarıyla hareket ediyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığımızın timsali Toroslar'da tüten ocak olan Arslanköyümüzün kurtuluşunu sonsuza kadar kutlayacağız. Bu vesileyle Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Arslanköy, Toroslar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam Rejim telsizcisi, TSK'nın düşürdüğü uçakları ararken haberi muhaliflerden aldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:42:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]