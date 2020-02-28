Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi - Son Dakika

Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırı sebebiyle 1 Mart Arslanköy'ün kurtuluşunun 100.

Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırı sebebiyle 1 Mart Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlenmesi planlanan kros yarışları, fener alayı ve şiir yarışması ödül töreni olmak üzere tüm etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.


Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Pazar günü saat 09.00'da Arslanköy Mahallesi tören alanında yapılacak çelenk sunma programının dışındaki tüm etkinlikler iptal edildi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Şehitlerimizin acısını derinden hissederken kutlama programı yapamazdık. 29 Şubat Cumartesi günü yapmayı planladığımız kurtuluş kupası kros yarışları, fener alayı ve Arslanköy'ün kurtuluşu konulu şiir yarışmasının ödül törenini iptal ettik. Bu acının tarifi yok. Dualarımız, Suriye'nin İdlib bölgesinde kahramanca mücadele eden evlatlarımız, kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimizle. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - MERSİN

Arslanköy, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak
Bazı banknotlarda değişiklik yapılacak Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
20:10 Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:27:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]