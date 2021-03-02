Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı - Son Dakika

Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı

02.03.2021 14:34
Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı, System.String[]

Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü dolayısıyla hazırlattığı anma videosunda okuduğu 10. Yıl Marşıyla kalplere dokundu.

Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü dolayısıyla hazırlattığı anma videosunda okuduğu 10. Yıl Marşıyla kalplere dokundu.

Kurtuluş Savaşında adını tarihe altın harflerle yazan Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları, Kuvayi Milliye mücadelesinde yer alan o kahramanlardan birinin evladı ile duygu dolu anlara sahne oldu. Mersin'in merkez Toroslar ilçesi'ne bağlı bin 453 rakımlı Arslanköy'de kızıyla yaşayan Toroslar'ın çınarı Nesibe Özgür, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'ın özel davetlisi olarak katıldığı kurtuluş programında da milli duyguları doruklara çıkardı. Kuvayi Milliye milislerinin düşman kuvvetlerini Arslanköy'den göndermelerini atalarından duyduğu hikayelerle yeni nesle aktaran Nesibe nine, Arslanköy Cumhuriyet Alanında düzenlenen programda gözleri dolu bir şekilde İstiklal Marşını ve kurtuluş coşkusu ile ilgili yazılmış marşları ezbere seslendirdi.

İlerleyen yaşı nedeniyle konuşmada ve yürümede zorluk çeken 96 yaşındaki çınarın, kurtuluş programında gösterdiği vatan, bayrak aşkı ve Atatürk sevgisi ise Mersinlileri gururlandırdı.

"Nesibe nine, bizlere milli mücadele ruhunu yeniden yaşattı"

Başkan Yılmaz da vatan sevgisini yürekten hisseden Nesibe nineye teşekkür ederek, "Yaktıkları meşale ile bizlere ışık olan çınarlarımıza minnettarız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu güne kadar tarihe tanıklık eden ve o dönemin ruhunu gelecek nesillere aktaran Arslanköylü Nesibe ninemize teşekkür ediyoruz. Atalarından duyduğu o kahramanlıklar ve eşsiz bağımsızlık mücadelesi Nesibe ninemizin hala dün gibi aklında. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Asırlık çınarlarımızın engin bilgi birikimi ve tecrübeleri bizlere her zaman yol gösterici olacaktır. Bizlere düşen görev de cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkmak ve yaşatmaktır" dedi. - MERSİN

Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı
Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı
Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı
Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı

Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy, Toroslar, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı - Son Dakika


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