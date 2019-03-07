Son Dakika Haberleri: Arslanlı'da Yol Çalışmaları Sürüyor

Arslanlı'da Yol Çalışmaları Sürüyor

45 dakika önce

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi 3115, 3123 ve 3170 sokaktaki toplam 6 bin metrekare alanda bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Arslanlı'da Yol Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi 3115, 3123 ve 3170 sokaktaki toplam 6 bin metrekare alanda bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde yol çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi ekipleri, Arslanlı Mahallesi Kapalı Pazaryeri çevresindeki 6 bin metrekare alanda bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Başkan Alıcık, "Söz konusu alanın Batı, Kuzey ve Güney kısmında kalan 3115, 3123 ve 3170 sokakta yaklaşık 6 bin metrekare parke taşı döşemesi için çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz şuanda bordür çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız" diye konuştu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Alıcık, "Arslanlı Mahallesi 3115 sokakta 320 metre uzunluk ve 12 metre genişlikte, 3123 sokakta 191 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte ve 3170 sokakta 10 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte parke taşı döşeme çalışması yapıyoruz. Güvenilir ve üretken belediyecilik anlayışıyla imzamızın olmadığı tek bir mahallemiz kalmadı" sözlerini kaydetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Arslanlı, Güncel
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