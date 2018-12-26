Son Dakika Haberleri: Arslanlı Mahallesi'nde Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Arslanlı Mahallesi'nde Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

50 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Arslanlı Mahallesi 3115, 3170 ve 3123 sokaktaki toplam 3 bin 598 metrekare alanda gerçekleştirilen yeni yol açma, genişletme ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Arslanlı Mahallesi'nde Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Arslanlı Mahallesi 3115, 3170 ve 3123 sokaktaki toplam 3 bin 598 metrekare alanda gerçekleştirilen yeni yol açma, genişletme ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Arslanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Alıcık, "Fen İşleri Müdürlüğümüz Arslanlı Mahallemizde hummalı bir çalışma sürdürüyor. Kapalı Pazaryerimiz büyük ölçüde tamamlandı. Allah'ın izniyle yakın zamanda çalışmalarımızı bitirip pazaryerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Arslanlı Mahallemizde bulunan 3115 sokakta 120 metre uzunluk ve 12 metre genişlikteki yolumuz ile 3170 sokakta 198 metre uzunluk ve 7 metre genişlikteki yolda çalışmalarımız sürüyor. Pazaryerimizin üst kısmında yer alan 3123 sokaktaki bin 372 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyoruz. Pazaryerimizin çevresinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız. Halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:49 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Arslanlı, Güncel
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