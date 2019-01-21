Son Dakika Haberleri: Arslanlı, Nazilli Belediyesi ile Gelişiyor

Arslanlı, Nazilli Belediyesi ile Gelişiyor

41 dakika önce

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi 3115, 3123 ve 3170 sokaktaki toplam 6 bin metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Arslanlı, Nazilli Belediyesi ile Gelişiyor, System.String[]
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi 3115, 3123 ve 3170 sokaktaki toplam 6 bin metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Arslanlı Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yol çalışmalarını inceledi.

Arslanlı Mahallesi genelinde hummalı bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Alıcık, "Söz verdiğimiz gibi Arslanlı'ya kapalı pazaryeri kazandırdık. Önümüzdeki günlerde pazaryerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Söz konusu alanın Batı, Kuzey ve Güney kısmında kalan 3115, 3123 ve 3170 sokakta yaklaşık 6 bin metrekare parke taşı döşemesi için çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.

Sorumluluk sahası içinde bulunan 82 mahallenin tamamında yol çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Alıcık, "Arslanlı Mahallesi 3115 sokakta 320 metre uzunluk ve 12 metre genişlikte, 3123 sokakta 191 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte ve 3170 sokakta 10 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte parke taşı döşeme çalışması yapıyoruz. Güvenilir ve üretken belediyecilik anlayışıyla imzamızın olmadığı tek bir mahallemiz kalmadı. Allah'ın izniyle bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Arslanlı, Güncel
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