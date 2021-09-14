Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu - Son Dakika

MALATYA'daki UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde, 5 bin 621 yıl öncesine ait olduğu düşünülen 250 mühür bulundu.

Kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan ile devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu Arslantepe Höyüğü'nde, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı, kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yapılar ortaya çıkarıldı. 26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe'de, 55 kişilik ekip ile 10 Ağustos'ta başlayan kazılarda ise şu ana kadar 5 bin 621 yıllık olduğu düşünülen 250 mühür bulundu.