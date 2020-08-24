Arslantepe'den Nemrut'a tarihe yolculuk başladı - Son Dakika

- Arslantepe'den Nemrut'a tarihe yolculuk başladı

MALATYA - Vatandaşların tarih bilincini arttırmak amacıyla Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Arslantepe'den Nemrut'a Tarihe Yolculuk' projesinin ilk gezi turu tamamladı. Gezi turu 30 Ekim'e kadar devam edecek.

Tarihi mekanların tanıtımına büyük önem verdiği belirtilen Battalgazi Belediyesi, hayata geçirdiği 'Arslantepe'den Nemrut'a Tarihe Yolculuk' proje ile bugüne kadar tarihi mekanları göremeyen vatandaşları, tarihi bir yolculuğa çıkardı.

Malatya'nın tarihi ve coğrafik güzelliklerini tanıtmayı hedefleyen çalışma da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlendi. Rehberler nezaretinde binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Eskimalatya bölgesinde bulunan tarihi mekanları yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Tabiat güzellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan ve tarihi çınar ağacının da içinde bulunduğu Galip Demirel Çınar Park'ta kahvaltı programı ile başlayan gezi, binlerce yıllık medeniye ev sahipliği yapmış Arslantepe Höyüğü, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ı, Metin Sözen Sanat Sokağı gezisi, Ulu Cami ve Poyraz Konağını gezen katılımcılar daha sonra şifalı içme suları ve rekreasyon alanları ile ünlenen İspendere Şifalı İçmelerinde yenilen öğlen yemeğinin ardından Nemrut'ta güneşin batışının eşsiz manzarasını izlediler. Gerçekleşen tur 30 Ekim'e kadar haftanın her günü düzenli periyotlarda gerçekleştirilecek.

Katılımcılardan teşekkür

Geziye İstanbul'dan katıldığını ve Malatya'nın tarihi mekanları hakkında bilgi sahibi olduğunun belirten Berivan Özcan isimli katılımcı, "Öncelikle böylesine güzel bir turu düzenleyen Battalgazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu gezi turuna İstanbul'dan katıldım. Gerçekten çok güzel ve gurur verici bir gezi oldu. Malatya'nın tarihini ve Dünya'ya gösterilmesi açısından çok önemli bir konumdayız. Mezopotamya bölgesinin orta bölgesindeyiz. Ben bu geziye hayran kaldım. Bir daha katılım sağlamayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi'ne düzenlenen gezi turu için teşekkürlerini ileten İsmail Beyaz isimli katılımcı ise, "Bu gezi turu için İstanbul'dan geldik. Bu gezi turu ile Malatya'daki tarihi yakından tanıma fırsatı bulduk. Gezimiz Arslantepe Höyüğü'nden başladı, Nemrut'ta son buldu. Herkese tavsiye ediyorum. Tarihimizi yakından görüyoruz. Bu turun düzenlenmesine vesile olan başta Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Proje Malatya için bir kazanımdır"

Arslantepe'den Nemrut'a Tarihe Yolculuk projesinin Malatya'ya bir kazanım olduğunu dile getiren Battalgazi İnşaat Şirketi ve Arslantepe Personel A.Ş. Genel Müdürü Oğuzhan Kandemir, "Bu projeyi biz daha önceden planlamıştık. Hedefimiz bu projeyi Nisan ayı gibi hayata geçirmekti. Fakat tüm dünya gibi ülkemizde bir pandemi sürecinden geçiyor. Bunun için projeyi ertelemek zorunda kaldık. Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder'inde tarihe ve turizme olan hassasiyetinden dolayı böyle bir projeye başladık. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız olur ile projemizi hayata geçirdik. Projemizin ilk misafirleri ile birlikteyiz. Battalgazi'mizin Orduzu Galip Demirel Çınar Park tesislerinde kahvaltı ile başlayan turumuz, Eskimalatya'daki tarihi mekanların gezisi ile devam ediyor. İspendere Şifalı İçmelerindeki yemek molasının ardından güneşin batışını izlemek için Nemrut'a gidiyoruz. Bu proje Malatya için bir kazanım diye düşünüyorum. Daha öncesinde bu tür gezi turları vardı ama son 5-6 yıldır bu turlar düzenlenmemiş. Bu bölgeler yalnız bırakılmış, ertelenmiş, ötelenmiş biz bunu görüyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına maksimum seviyede özen gösteriyoruz. Araçlarımız her tur öncesinde dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olabilirler. Turumuza başvurmak isteyen vatandaşlarımız Gazi İlkokulun önündeki kayıt büromuzdan arkadaşlarımıza ulaşabilir ve kayıt olabilirler" diye konuştu.