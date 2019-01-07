Son Dakika Haberleri: Arslantepe Höyüğü İçin Toplantı Yapıldı

Arslantepe Höyüğü İçin Toplantı Yapıldı

1 saat önce

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Arslantepe Höyüğü İçin Toplantı Yapıldı, System.String[]
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen Arslantepe Höyüğü Alan Yönetimi Planı Danışma Kurulu toplantısı Battalgazi Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Arslantepe'nin dünya tarihindeki önemine dikkat çekti.

Gürkan, Arslantepe'nin kalıcı listeye dahil edilmesi çalışmaları yapıldığını belirterek, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Turgut Özal ve İnönü üniversitelerinin temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Höyükte kazı yapan ekiple görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Gürkan, "Bizim dileğimiz ve temennimiz Arslantepe'nin Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almasıdır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Battalgazi, Malatya, Kültür Sanat
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