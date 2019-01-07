Son Dakika Haberleri: Arslantepe Höyüğü Masaya Yatırıldı

Arslantepe Höyüğü Masaya Yatırıldı

56 dakika önce

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Temennimiz Arslantepe'nin dünya kültürel asıl miras listesinde yer almasıdır" dedi.

Arslantepe Höyüğü Masaya Yatırıldı, System.String[]
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Temennimiz Arslantepe'nin dünya kültürel asıl miras listesinde yer almasıdır" dedi.

Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası asıl listesine alınması için yapılan çalışmalar kapsamında Arslantepe Höyüğü Alan Yönetimi Planı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, bakanlık temsilcileri, İnönü ve Turgut Özal üniversitelerinin ilgili bölüm temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kazı başkanlığı temsilcileri ve Battalgazi Belediyesi'nin temsilcileri katıldı. Başkan Gürkan, Arslantepe höyüğünün dünya kültürel miras listesinin asıl listesine girmesi adına çalışma içerisinde olduklarını belirterek "Aynı zamanda kazı yapan ekip de bu planın hazırlanmasın da ve ilgili mercilere sunulması noktasındaki çalışmaları bizimle birlikte koordinasyonlu bir şekilde yürütmektedir. Bizim dileğimiz ve temennimiz Arslantepe'nin dünya kültürel asıl miras listesinde yer almasıdır" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

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