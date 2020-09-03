Arslantepe Höyüğü'nde 53 mezar bulundu - Son Dakika

Arslantepe Höyüğü'nde 53 mezar bulundu

Arslantepe Höyüğü'nde 53 mezar bulundu Malatya Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazılarda Ortaçağ dönemine ait 53 mezar, bebek mezarı, cam kolye, bilezik, bir mezarın içerisinde M.S. 1050 tarihine ait sikke bulundu.

Arslantepe Höyüğü'nde 53 mezar bulundu

MALATYA - Malatya Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazılarda Ortaçağ dönemine ait 53 mezar, bebek mezarı, cam kolye, bilezik, bir mezarın içerisinde M.S. 1050 tarihine ait sikke bulundu.

Tarihi dip derinliği M.Ö. 5 binli yıllara dayanan Arslantepe Höyüğü'nde korona virüs sebebiyle kısa süreliğine ara verilen çalışmalar, 20 kişilik bir ekiple yeniden başladı. Yeni buluntulara rastlanılmasının ardından Arslantepe Höyüğü'ne giderek İtalyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli'den bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Arslantepe'de önemli bir sınav veriyoruz. Burada bir değeri ve mirası açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Arslantepe'deki çalışmalar tarih kitaplarını değiştiriyor" dedi.

"Kazılarda çok önemli eserler çıktı"

Arslantepe Höyüğü'nün arkeoloji ve dünya için çok önemli bir yer olduğunun altını çizen İtalyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, "Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman çok destek verdiniz. Biz burada çok rahat çalışıyoruz. Bana burada çalışmak onur veriyor. Arslantepe, arkeoloji ve dünya için çok önemli bir yer. Burada bilimsel olarak 20 üniversite ve araştırma enstitüsü birlikte çalışıyor. Buraya çalışmak için dünyanın her yerinden geliyorlar. Türk üniversitesinden gelip çalışanlar da var. Amerika, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda profesyonel kişiler burada çalışıyor. Bu proje benim için çok önemli bir proje. Umarım uzun seneler burada çalışırım. Çok önemli şeyler çıktı burada. Bu proje uzun yıllardır sürdüğü için bu kadar güzel organize edildi. İçinde arkeologlar, jeologlar ve mühendisler çalışıyor. Umarım seneye normal bir sezon yaparız ve daha uzun süre kalırız" şeklinde konuştu.

"Arslantepe'de önemli bir sınav veriyoruz"

Arslantepe'de bir değeri ve mirası açığa çıkardıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İtalyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Arslantepe Höyüğü'nde bir ömür harcamış. İnsanlar için en önemli şey; hayattır, yaşamdır. Demek ki insanın hayatı ve yaşamından daha önemli şeyler var ki; hocamız ömrünü burada vakfetmiş. Arslantepe'de çıkan şeyler M.Ö. 6 bin yıllarına kadar gittiğimizde burada bir yaşamın olduğunu bizlere gösteriyor. 'O insanların nasıl yaşadığı, nasıl bir medeniyet ortaya çıkardıkları ve eski yaşanmışlıkların bugüne nasıl bir katkısı olabilir? İleriye bunu nasıl taşıyabiliriz?' düşüncesi ile bu noktada çok azimli çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalardan dolayı Francesca Balossi Restelli ile bu yıl Malatya'ya gelemeyen Marcella hanıma çok teşekkür ediyoruz. 5 bin 500 yıllık bir geçmişin olması buranın anlam ve önemimi daha da yükseltiyor. Burada bir değeri ve mirası açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Arslantepe Höyüğü'nden çıkan şeyler tarih kitaplarını değiştiriyor. Medeniyetin oluştuğu bir nokta olması, ilk dönem geçişlerinin olması, yani taş devrinden maden devri geçişlerinin yaşanması, yönetim şeklinin oluşması nedeniyle ilçemiz bu anlamda ayrı bir önem taşıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, özellikle 2014'te Battalgazi'nin metropol ilçe olmasıyla birlikte buraya ciddi katkıları oldu. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizde bayrağı almış olduğumuz yerden daha yukarılara taşımak için çalışmalarımı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi süreci kazı çalışmalarını da etkiledi"

2020 yılının Arslantepe Höyüğü için çok farklı olacağını fakat yaşanan pandemi sürecinin kazı çalışmalarını da etkilediğini dile getiren Başkan Güder, "Arslantepe Höyüğü'nün Ulu Cami'nin, Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı'nın, türbelerin ve kümbetlerin olması ilçemize ayrı bir anlam katıyor. Bu anlamı idrak etmek ve üzerine bir şeyler koymak için tarihimize anlam yüklemek adına geçen yıl bir takım çalışmalarımız olmuştu. 2020 yılının Arslantepe için çok farklı olacağını düşünüyorduk. Ama maalesef 24 Ocak'ta yaşadığımız deprem ve akabinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren korona virüs süreci bunların önüne geçti. Pandemiden dolayı özellikle alınan bir dizi tedbirler, ister istemez Arslantepe'deki çalışmaların ertelenmesine neden oldu. Az sayıda bir ekibimizin çalışmaları burada devam ediyor. İtalyan Kazı Heyeti Başkanı Restelli, bu hafta yeniden İtalya'ya gidecek. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeniden sağlıklı bir şekilde buraya gelirler ve çalışmalarını sürdürürler. Aldığımız bilgiler doğrultusunda bu yıl çalışma süresinin kısa olmasına rağmen yapılan çalışmalarda mezarların, cam kolyelerin, bileziklerin ve sikkelerin çıkarıldığı bilgisini hocamız bizlerle paylaştı. Çıkarılan tarihi malzemeler Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş. Umudumuz ve temennimiz Arslantepe'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınmasıdır. Bu konuda gerekli girişimler de zaten yapıldı. UNESCO kalıcı listesine dahil edildiğinde umuyorum ki uluslararası arenada da Arslantepe Höyüğü hak ettiği değeri görecektir" diye konuştu.

Arslantepe Höyüğü'nde 53 mezar bulundu

Malatya, Cam, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Arslantepe Höyüğü'nde 53 mezar bulundu - Son Dakika

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