Üye Girişi
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu - Son Dakika

Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu

26.08.2021 10:29
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu, System.String[]

MALATYA'ya 7 kilometre mesafede bulunan ve UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nde, bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen 28 mezar ile yine 5 bin 500 öncesinden kaldığı tahmin edilen 4 ev kalıntısına rastlandı.

MALATYA'ya 7 kilometre mesafede bulunan ve UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nde, bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen 28 mezar ile yine 5 bin 500 öncesinden kaldığı tahmin edilen 4 ev kalıntısına rastlandı.

Devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı Arslantepe Höyüğü'nde, bu yılki kazı çalışmalarının üçte biri tamamlandı. Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan ile devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı, kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yapılar ortaya çıkarıldı. 26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe'de kazılar, 55 kişilik ekip ile 10 Ağustos'ta başladı. Bu yılki kazılarda, bin yıl öncesine ve Ortaçağ dönemine ait olduğu tahmin edilen 28 mezar bulundu. Bu alanın yan tarafında ise 5 bin 500 yıl öncesinden kaldığı düşünülen ve yan yana yanmış halde 4 ev kalıntısına rastlandı. Kazılar ile evlerin içlerine doğru ilerlenirken, alanda daha birçok objenin bulunacağı tahmin ediliyor.

'ŞİMDİ SARAYDAN ÖNCENİN TARİHİNİ ANLAMAK İSTİYORUZ'Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Arslantepe'nin UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasının kendilerinin beklediği en iyi bir sonuç olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şimdi saraydan öncenin tarihi anlamak istiyoruz. Çünkü Arslantepe yönetim ve devlet sistemi için önemli oldu. Fakat biz önce ne oldu, nasıl doğdu anlamak istiyoruz. Ondan dolayı bu alanda çalışıyoruz. Çünkü daha eski tabakalara geleceğiz. Şu an ne çıkıyor; evler buluyoruz ama çok enteresan çünkü çok var. Bir tane değil; küçük, ufak yollar ve yol ortasında evler var. Tam küçük bir köy gibi bir yer ve o direkt sarayın altında. Bize sarayın tarihini anlatabilir. Şu an arkamda dört tane yan yana farklı yanmış evler çıkıyor. Yanmış olmaları bizim için çok daha şans. Çünkü içinde bütün buluntular çıkabilir. Yangın varsa insanlar kaçıyor ve her şeyleri evlerin içinde duruyor olabilir. Bu sene umarım çok güzel şeyler çıkacak. Buradan en çok seramik çıkıyor ama kazıdan gelenleri rakam rakam ayırıp kazı evine gönderip, orada tamamlanıyor ve o zaman ortaya çıkacaktır.'TARİHİ KESİN BİLİYORUZ'

Şu anda küçük metal bir iğne bulduk. Metal obje çok fazla çıkmıyor. Boncuklar, bir sapan gibi şeyler çıkardık. Bu evlerin milattan önce 3 bin 600- 3 bin 700 yıllarına ait olduğunu düşünüyoruz. Demek ki bu evler 5 bin 500 sene öncesine ait. Tarihi kesin biliyoruz çünkü seramik dekorasyonu anlatıyor ve karbon analiz yaptık ondan dolayı tarih belli."


Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu

Hititler, Bizans, Saray, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl görüntüleri paylaşıldı 11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl görüntüleri paylaşıldı ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 09:52 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu
Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü 08:23 Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı 00:05 Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı

Son Dakika Haberleri
11:10 İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
11:01 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
10:09 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek
10:03 Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı
Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor         
19:34
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement