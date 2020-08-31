Arslantepe Höyüğü'nde cam kolye ve bilezik bulundu - Son Dakika

FIRAT Nehri'nin batı kıyısında Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmalarında sona yaklaşılırken, kazıyla ulaşılan 53 mezarda cam kolye ve bilezik bulundu.

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'ndeki kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.