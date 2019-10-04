Son Dakika Haberleri: Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu
Son Dakika Dünya Haber

Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

1 saat önce

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda Geç Kalkolitik döneme ait bir konutta yaklaşık 5700 yıllık olduğu tahmin edilen çocuk iskeleti bulundu.

Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu, System.String[]

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda, Geç Kalkolitik döneme ait bir konutta yaklaşık 5700 yıllık olduğu tahmin edilen çocuk iskeleti bulundu.


Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti
İsveç'te belediye meclis üyesinin insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı Irak'taki gösterilerde 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı Las Vegas saldırısı kurbanları MGM Otelleri'yle 735 milyon dolarlık tazminat anlaşmasına vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]