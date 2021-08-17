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Arslantepe Höyüğü'nün bundan sonraki süreciyle ilgili ilk toplantı yapıldı - Son Dakika

Arslantepe Höyüğü'nün bundan sonraki süreciyle ilgili ilk toplantı yapıldı

17.08.2021 11:55
Arslantepe Höyüğü'nün bundan sonraki süreciyle ilgili ilk toplantı yapıldı, System.String[]

UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesine giren Arlantepe Höyüğü'nün geleceği ve bundan sonraki süreçle ilgili ilk toplantı Malatya Büyükşehir Belediyesi AYKOME Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İnsanlık medeniyetinin, yerleşik hayatın, devlet hayatının, bürokrasi hayatının, gümrükleme işlemlerinin ve demokratik, laik ve sosyal devlet olgusunun ilk başlandığı yer olarak yapılan kazılardaki bulgularla tescil edilen Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası Listesine girmesinin ardından süreçle ilgili ilk toplantı yapıldı.

Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Arslantepe Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Kültür Mirası Listesine girmesinin Malatya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Arslantepe'nin dünya kültürel miraslar listesinde yer alması Malatya açısından da, Türkiye açısından da, dünya kültür mirası açısından da önemli bir gelişmedir. Bu süreçte bizlere paydaş olan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyor kutluyorum. Tabi bu uzun bir süreç. 1931 yılında Fransızlar tarafından kazı çalışmasıyla başlanılan Arslantepe, ikinci dünya savaşıyla birlikte durağanlık göstermesi akabinde 1961 yılında Roma Üniversitesi tarafından başlatılan kazı çalışmaları günümüze kadar devam etmektedir. Bu süreç içerisindeki bulgular ve arkeolojik eserlerin bir kısmı Malatya'da bulunan arkeoloji müzesinde bir kısmı da Ankara'da bulunan etnografya müzesinde yer almaktadır.

Biz Malatya'yı tarif ederken insanlık tarihinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyorduk. Kazı çalışmalarına baktığımız zaman arkeologlar tarafından tescil edilen süreç içerisinde kazı bulguları insanlık medeniyetinin, yerleşik hayatın, devlet hayatının, bürokrasi hayatının, gümrükleme işlemlerinin daha doğrusu demokratik, laik ve sosyal devlet olgusunun ilk başlandığı Arslantepe medeniyetinin temeli olduğunu görüyoruz. Buda UNESCO tarafından tescil edildi. Bu, Malatya'nın tarihi açısından da önemli bir dönüm noktasıdır.

2014 yılında Arslantepe'nin aday listeye girmesi, daha sonra ki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol çerçevesi içerisinde Arslantepe'nin alan yönetimiyle ilgili neler yapılması, neler yapılacağı ile ilgili bakanlığımızla bu çalışmaları başlattık. Paydaşlarımızla birlikte süreç mutlu sonla neticelendirildi. Bundan sonraki sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz daha da artmıştır. Karşılama alanlarının, simülasyon merkezinin ve sosyal donatı dediğimiz mekanların olması ayrıca yine etkileşim alanı içerisine girebilecek bir kütüphanenin yapılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte ortak bir çalışma içerisine girmemiz lazım. Alanda müze yapılması konusunda da gayretlerimizi göstereceğiz. Bu süreci Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Üniversitelerimiz ve bütün paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Sivil anlamda da özellikle Malatyalı iş insanlarımızın bizlere destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu da vebali bir sorumluluktur. İş insanlarımızla geniş katılımlı ilerleyen dönemlerde yapacağımız toplantılarda bunları görüşeceğiz. Şunu belirteyim ki bu başarı hepimizin başarısıdır. Şahıs duygusu enaniyet duygusu hepimizi köreltir" diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, " Arslantepe'nin koordinasyon halinde birlikte yönetilmesiyle tüm kurumlar olarak ziyarete gelen gerek yurt içinden gerekse yurt dışından misafirlere daha iyi bir ortam sunulması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü Arslantepe Malatya'nın çok önemli değerlerinden birisi. Gerek ilimizin dünyaya tanıtılmasında gerekse medeniyetlerin gelişiminde çok önemli işaretler taşıyan ve kültürel özellikleri geçmişte yaşamış insanların yaşamını yansıtan birçok değerli eserin alandan çıkarılması münasebetiyle önemli. Dünyayı yöneten ilk sarayın bulunması münasebetiyle çok önemli bir yer. Bu güzel yerin, ören yerinin tüm insanlığa hizmet eder hale gelmesi ve ziyarete açık olması için alana insanlarımızın rahatça hareket edeceği bir ortam sunmamız gerekiyor. Bu noktada toplantımızda yönetim planına göre görevli olan kurumların şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ve bundan sonra koordinasyon halinde yapacağı çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldik. Görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazı ekibimiz bu yıl ki kazılarına başladı inşallah bu senede dünyanın dikkatini çekecek çok değerli eserler çıkar. Şimdiye kadar giden tarihin çok daha eskisine rastlarız. Temennimiz budur." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılanlar, bundan sonraki süreçle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda karşılıklı istişarelerde bulundular.

Toplantı sonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara Arslantepe'nin bundan sonraki süreci ile ilgili yapılması gerekenlerin iletileceği bildirildi.

Arslantepe Höyüğü'nün bundan sonraki süreciyle ilgili ilk toplantı yapıldı

Bürokrasi, Malatya, Aydın, Laik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Arslantepe Höyüğü'nün bundan sonraki süreciyle ilgili ilk toplantı yapıldı - Son Dakika


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