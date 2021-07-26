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Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi - Son Dakika

Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi

26.07.2021 18:57

Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi, Malatya'da mutlulukla karşılandı.

Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi

MALATYA - Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi, Malatya'da mutlulukla karşılandı.

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren ve 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Çin'in ev sahipliğinde UNESCO Dünya Miras Komitesinin online toplantısında kalıcı listeye alındı. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi, Malatya protokolü tarafından mutlulukla karşılandı. İl protokolü, Arslantepe Höyüğü'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. İl protokolüyle telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, mutluluklarını dile getirdiler.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün Malatya ve Battalgazi olarak ayrı bir sevinci yaşıyoruz. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne kaydı Malatya'da bayram havası yaşattı" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Arslantepe'nin bu günkü toplantıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının Malatya'mıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fenoğlu, "Arslantepe Höyüğü resmi olarak UNESCO'nun kalıcı listesine girmiştir. 44. toplantıda bu kararın alınması Malatya'mız için manidar olmuştur. Arslantepe Höyüğü Malatya'nın değil, ülkemiz ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Arslantepe Höyüğü'nün Malatya'mıza turizm açısından getirileri çok farklı olacaktır" dedi.

Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bugün Malatya için önemli bir gün, turizm anlamında Malatya kadim bir şehir. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'nun kalıcı listesine girmesiyle artık Malatya turizm noktasında belirli bir noktalardan biri haline gelmiş durumda. Bu güne gelmesinde büyük emekler var" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arslantepe Höyüğü'nün geçmişinin yapılacak kazılarla daha önceki tarihlere gidebileceğini belirterek, "UNESCO Dünya Miras Komitesinin online toplantısından çıkan karar ile Malatya, Türkiye'nin 19. varlığı olarak Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne dahil edildi. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Malatya tarihiyle, kültürüyle ve bütün zenginlikleriyle, bütün güzellikleriyle bunu hakkeden bir şehirdir. Hakkeden bir şehir olarak bunu elde etmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz ve vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz. Burası insanlık tarihinin dünyanın dönüm noktalarından eserlere sahip bir yer. M.Ö. 5 bin yıllarına kadar giden bir yerleşime sahip burası. Devam edecek kazılarda bundan önceki tarihlere de gidebilecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi
Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi
Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi
Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi
Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi
Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi

UNESCO Dünya Miras Listesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Miras Listesi'ne girmesi Malatyalıları sevindirdi - Son Dakika


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