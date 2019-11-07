Arslantepe Höyüğü PTT pullarına taşındı

Malatya PTT Merkez Müdürlüğü'nde "Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi 06.11.2019 Malatya " ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.



Malatya Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi' konulu anma pulunu hediye getiren Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.



PTT Malatya Müdürlüğü geçen sene Battalgazi Kervansarayı günlerinde yapılan kişisel pul çalışmalarının ilgi görmesi sonrasında pul çalışmasının bütün Türkiye'de kullanılması talebini olumlu karşılayarak, pul emisyon programına dahil edildi. Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi pulu tedavüle girdi. Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, "Arslantepe Höyüğü Pulu bu yıl 6 Kasım'da tedavüle çıktı. Dünya Posta Birliği Başkanlığına bağlı 193 ülkede bu pul kullanılıyor. 2.40 kuruştan yine ilk günün zarfı 4 TL'den tedavüle çıktı. Bu PTT'nin bir hizmetidir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda daha önceden çalışmaları vardı. Bizlerde Genel Müdürlüğümüz ile paylaşmıştık, programa alındı ve emisyon programında çıktı. Malatya'mızın tanıtımı noktasında özverili çalışmalarından dolayı ve pulun bu aşamaya gelmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Kervansaray Buluşmalarında işlediğimiz tema Arslantepe'nin Dünya Kültürel Miras Listesinde yer alması talebimiz aday listesinden asıl listeye geçmesi ile ilgili PTT'nin bu konuda katkıda bulunmasını talep etmiştik. PTT Bölge ve Genel Müdürlüğümüz bu yıl Dünya Posta Birliği Konsey Başkanı olması hasebiyle 193 ülkede Arslantepe figürlü Kral Tarhunza Heykelinin bulunduğu pul bu yıl bütün PTT şubelerinde tedavülde dolaşacak. Bu da Arslantepe'nin Dünya Kültürel Mirası asıl listesinde yer alması noktasında attığımız adımların somut bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda başta PTT Genel Müdürümüze ve bu pulun tasarımını yapan Boray Yenipazar kardeşimize, PTT çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki, Arslantepe'nin Dünya Kültürel Miras asıl listesine alınması ve katkı sunmasıdır" dedi. - MALATYA