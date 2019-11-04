UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, "TOURIBOOST" projesine dahil edildi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kodolanji Janos Üniversitesi, Stichting PRİME, InEuropa ve ARTIFACTORY ortaklığıyla yürütülen "TOURIBOOST" projesine Battalgazi ilçesi sınırlarında bulunan Arslantepe Höyüğü de dahil edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, Tunceli Munzur Çayı, İstanbul Surları, Elazığ Harput ve son olarak Malatya Arslantepe Höyüğü'nün de içinde bulunduğu "TOURIBOOST" projesi ile 5 ildeki turizm alanları birden fazla çalışma ile dünyaya tanıtılacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nün tanıtımı adına "TOURIBOOST" projesini önemsediklerini aktardı.

"TOURIBOOST" projesi kapsamında 5 turistik alanın tanıtımının yapılacağını hatırlatan Güder, şunları kaydetti:

"Arslantepe Höyüğü de bunlardan bir tanesi. Görsel olarak tanıtımın yanı sıra buraya dünyanın dört bir yanından turistler getirilecek. Bu da Arslantepe'nin ziyaretçi anlamında hak ettiği değeri sonunda görmesini sağlayacaktır. Arslantepe, kültürel ve sanatsal miras için bir anahtar güdümünde. Arslantepe bizim ortak mirasımız ve bu mirasa hepimizin sahip çıkması lazım. Özellikle Arslantepe vasıtasıyla diğer kültürel miraslarımızı da dünya turizmine katkı sunmak amacıyla hizmete sunmuş olacağız."