Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

Üstün Evrensel Değerleri Etkili Oldu

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi kararında, kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerleri etkili oldu.

Yeni siyasi ilişkiler, anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında iktidara özgü yeni gelişmelere kaynaklık etmesi; Mezopotamya ve çevresinde, döneminin en kapsamlı kazılmış kamu kompleksini ve böyle bir gelişime dair en iyi şekilde korunmuş örneğini barındırması; Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği Arslantepe Höyüğü'nün dünya mirası olması kararında komite tarafından dikkate alındı.

PEK ÇOK MEDENİYETİN İZLERİNİ SAKLIYOR

Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor. Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini saklıyor.

Yapılan kazı çalışmalarıyla Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyük, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten sarayı ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'da "ilk şehir devleti"nin yapılarını ortaya koyuyor. Duvarlarında gücün tasvir edildiği renkli figürler ve işlenmiş rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini barındıran Arslantepe'de Mezopotamya ile benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlekler de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

Bakır, kurşun, gümüş, altın ve alaşımlarından oluşan metal eserlerin de bulunduğu höyükte, önemli bulgular arasındaki 12 mızrak ile 3'ünün kabzası gümüş bezemeli 9 kılıç da silah kullanımının ilk örneklerini göstermesi bakımından döneme ışık tutuyor.

-Arslantepe'nin şöhreti UNESCO ile taçlanacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edildiğini açıkladı.

Çalık, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Malatya'da 7 bin yıllık geçmişiyle bürokrasinin ve devlet kavramının temellerinin atıldığı, şehir devletlerinin temellerini oluşturduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesine yönelik kararın Çin'in ev sahipliğinde online olarak düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş oturumunda alındığını söyledi.

Arslantepe'nin UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için 2014 yılından beri çalışmalar yürütüldüğünü, Kültür ve Turizm Bakanlığın Şubat 2019'da dosyayı UNESCO'ya gönderdiğini ifade eden Öznur Çalık, "Arslantepe'nin daha çok insan tarafından tanınması, turizm potansiyelinin artırılması ve

binlerce yıllık bu mirasın gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması açısından UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'nde yer alması gerçekten çok önemliydi. Bugün Arslantepe'nin kalıcı listeye alınmasıyla UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 19'a yükseldi ve Arslantepe'nin şöhreti UNESCO ile artık taçlanmış oldu. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve UNESCO temsilcilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.