Arslantepe Höyüğü, Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı - Son Dakika

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren ve 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Battalgazi'deki Arslantepe Höyüğü, Çin'in ev sahipliğinde UNESCO Dünya Miras Komitesinin online toplantısından çıkan karar ile kalıcı listeye alındı.

Çin'in ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesine karar verildi. Geç Kalkolitik Dönem'den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdi. Dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir alt yapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü, 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı.

ADAYLIK DOSYASI BATTALGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN SUNULDU

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Arslantepe Höyüğünde tüm alan çalışmaları (Dünya Miras komitesince belirlenen kriterler mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik, felsefi), 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesi arasında yapılan protokol ile adaylık dosyası Battalgazi Belediyesi tarafından tamamlanarak, 2019 yılında Dünya Miras Komitesine sunuldu.

2019 KAZILARINDA ÇOK SAYIDA ESERE RASTLANILMIŞTI

İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor. Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde 2019 yılında yapılan kazılarda çok sayıda tarihi materyal ve esere rastlanıldı. İtalya Kazı heyeti tarafından yapılan kazılarda seramik parçalarından fincana, ok ucundan boncuk tanelerine, kemik alet ve ağırşaklardan, çakmak taşlarından müzik aletlerine ve 5 bin 700 yıllık çocuk iskeletine rastlanıldı.

ARSLANTEPE'DE KİMLER YAŞADI

Arslantepe Höyüğü'nde ilk yerleşim Geç Kalkolitik çağda başlanıldı. Günümüzden 6500 yıl öncesinde Arslantepe'nin bulunduğu Malatya Ovası da Kuzey Mezopotamya'dan sayılmaktaydı. M.Ö. 4-3. bin yüzyıllarda Sümerler ve Kent devletleri, M.Ö.3.binli yüzyıllarda Akadlar, M.Ö.2.binli yüzyıllarda Babiller Mezopotamya'nın aşağı yarısında bulunmaktaydı. M.Ö. 2.binli yüzyıllarda Hititler, M.Ö. 1.bin yüzyılda Asurlular ve Aramiler, Mezopotamya tarih sahnesinde boy gösterdi.

(İHA)