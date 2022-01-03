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Arslantepe Höyüğü yön levhaları yenilendi - Son Dakika

Arslantepe Höyüğü yön levhaları yenilendi

03.01.2022 08:43
Arslantepe Höyüğü yön levhaları yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Arslantepe Höyüğü güzergâhında bulunan yönlendirme levhaları yenilendi.

Aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe online olarak düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. Oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alınması ile birlikte ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Arslantepe Höyüğüne yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla ulaşabilmeleri için Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeni yön tabelaları monte edilmekte.

Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, "Arslantepe Höyüğüne giden yollardaki bütün levhalar Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştiriliyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Arslantepe Höyüğüne ulaşımın sağlandığı bütün yol akslarına yön tabelası monte ettiklerini belirten Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdullah Adanur, "Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesiyle birlikte gerek yerli gerekse yabancı turistlerin daha fazla teveccüh gösterdiği tarihi mekânlardan biri konumuna geldi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak Arslantepe Höyüğüne ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için yönlendirme levhalarımızın montesini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda Arslantepe Höyüğünü ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir sıkıntı yaşamadan ziyaretlerini gerçekleştireceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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Büyükşehir Belediyesi, Dünya Miras Listesi, UNESCO Dünya Mirası, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Arslantepe Höyüğü yön levhaları yenilendi - Son Dakika


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