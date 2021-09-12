ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA - Son Dakika
Üye Girişi

ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA

12.09.2021 15:54
ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA

TRT Belgesel kanalında yer alan programlardan biri olan Gizemli Tarih programı sunucusu ve proje danışmanı Prof. Dr. Hikmet Kırık ve yönetmen Talha Eyüboğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

TRT Belgesel kanalında yer alan programlardan biri olan Gizemli Tarih programı sunucusu ve proje danışmanı Prof. Dr. Hikmet Kırık ve yönetmen Talha Eyüboğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Arslantepe'nin insanlık tarihi için öneminin ve Arslantepe Höyüğü'nün gizemli tarihinin anlatılacağı belgesel için TRT Belgesel ekibi hazırlık aşaması için Malatya'ya geldi. Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan, Temmuz ayında UNESCO tarafından Türkiye'nin 19'uncu kültür mirası olarak tescil edilen Arslantepe'nin belgeselini çekmek için Malatya'ya gelen TRT Belgesel ekibiyle bir araya geldi.

Ziyarette, Gizemli Tarih programı sunucusu ve proje danışmanı Prof. Dr. Hikmet Kırık, "Siyaset Bilimci olarak, Arslantepe'nin ilk devlet örneği olması benim akademik olarak, bilim insanı olarak da ilgimi çekiyor. Arslantepe ile ilgili sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da ilginç mesajlar vereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YEREL İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYORUZ

Gizemli Tarih programının yazar ve yönetmeni Talha Eyüboğlu ise, "Benim için Malatya'nın farklı bir özelliği de var. 10 yıl önce öğrencilik dönemimde Malatya Gençlik Konseyiyle bir çalışma yapmak için Malatya'ya gelmiştim. O dönemde de Malatya'da ilgiyle karşılanmıştık. Geçen zaman şunu gösterdi; tarih onu anlatanlar ve ona sahip çıkanlar olduğu sürece kıymetli hale geliyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Biz her zaman TRT ekibi olarak yerel ile birlikte hareket etmekten büyük mutluluk duyduk ve enerji aldık. Özellikle kültüre sahip çıkan yerel yönetimler bu konuda her zaman birkaç adım daha önce. Çünkü bu topraklar birçok şeyin ilki. İlk tapınak, ilk kent ve bugün karşımızda ilk devlet duruyor. Malatya sadece Arslantepe ile değil diğer tarihsel bağlarıyla da, neolitik çağa kadar olan geçmişiyle de ele alınması gereken ve bu konuyla ilgili bütün uzmanların yerinde görmesi gereken bütün potansiyeli bugün bize sunuyor. Bizde bunu en iyi şekilde ifade etmeye çalışacağız" dedi.

İLGİYLE TAKİP EDİLEN BİR PROGRAM

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Gizemli Tarih programını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Başkan Gürkan, "Gizemli Tarih programı geniş kitlelere ulaşan ve tarihimizde gizli kalan, tarihin derinliklerinde üstü örtülmüş, küllenmiş olayları gün yüzüne çıkarıp, geçmiş tarihimizle ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi noktasında önemli görevler ifa ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda Arslantepe, Türkiye'nin 19'uncu kültür mirası olarak UNESCO'da yer aldı. İnşallah Arslantepe'nin çalışmalarını Hikmet hocamız ve yönetmenimiz Talha Bey güzel bir şekilde yansıtacaklar. Daha önce Çatalhöyük ve Göbeklitepe'de güzel çalışmalar oldu. Arslantepe'de de bu çalışmaları yansıtacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Gürkan İpek Caddesi'nde incelemelerde bulundu Gürkan İpek Caddesi'nde incelemelerde bulundu Zelyurt, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi Zelyurt, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Kaynak: Habermetre

Selahattin Gürkan, TRT Belgesel, Belgesel, Malatya, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement