Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı

Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 24'üncüsü düzenlenen Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı.

Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 24'üncüsü düzenlenen Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı. Battalgazi ilçesi Arslantepe Höyüğü'nde start alan yarış, Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda sona erdi. Beş kategoride düzenlenen ve 8 ilden 115 sporcunun katıldığı yarışın ödül töreni Büyükşehir Belediyesi binası önünde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, törende yaptığı konuşmada, festivallerin amacının şehrin değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkarmak ve tanıtmak olduğunu, festival kapsamında da bisiklet yarışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Gürkan, konuşmaların ardından dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Son Dakika

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu

Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı

Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı

Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım

Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın

Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın

Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!

Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak