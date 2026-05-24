Arslantepe Yarı Maratonu için imzalar atıldı: Malatya’nın ayağa kalktığını dünyaya göstereceğiz

24.05.2026 10:29
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Haziran’da düzenlenecek Arslantepe Yarı Maratonu’nun protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, organizasyonun hem spor hem de turizm açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Malatya’nın küllerinden yeniden ayağa kalktığını dünyaya göstereceğiz” dedi.

Malatya’da düzenlenecek Arslantepe Yarı Maratonu için protokol imzalandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün tanıtımına katkı sunmayı hedefleyen organizasyonda, 21, 10 ve 4.2 kilometrelik parkurlarda yarışlar yapılacak. Maratonda toplam 2.2 milyon liralık ödül dağıtılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Haziran’da gerçekleştirilecek olan “Arslantepe Yarı Maratonu” için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen imza törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ve organizasyonun paydaş kurum temsilcileri katıldı. Törene ayrıca Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da iştirak etti.

“MALATYA’NIN YENİDEN AYAĞA KALKTIĞINI GÖSTERECEĞİZ”

İmza töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin her alanda gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek maratonun sadece sportif bir organizasyon olmadığını söyledi. Başkan Er, “Bir taraftan spora verdiğimiz önemi gösterirken, diğer taraftan Malatya’nın küllerinden yeniden ayağa kalktığını da dünyaya göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda Malatya’nın turizmiyle de öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün tanıtımına katkı sunmak amacıyla organizasyona “Arslantepe Yarı Maratonu” adını verdiklerini ifade eden Sami Er, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun desteğinin organizasyona güç kattığını vurguladı.

“KRAL TARHUNZA BU YARIŞIN SEMBOLÜ OLACAK”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ise organizasyonun tarihi ve kültürel yönüne dikkat çekti. Federasyon logosunda da yer alan Kral Tarhunza figürüne değinen Karadağ, “Çok eski bir kral, antik şehrin önemli simgelerinden biri. Bundan sonra da inanıyorum ki bu yarışmanın sembolü olacak” ifadelerini kullandı. Karadağ, Arslantepe Yarı Maratonu’nun uzun yıllar devam etmesini hedeflediklerini belirterek tüm Malatyalıları organizasyona davet etti. Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında resmi protokol imzalandı. Tören sonunda Başkan Sami Er, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür plaketi takdim ederken, Karadağ da atletizme verdiği destek nedeniyle Başkan Er’e plaket sundu.

ULUSLARARASI SPORCULAR DA KATILACAK

Arslantepe Yarı Maratonu; 21 kilometre, 10 kilometre ve 4.2 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurdan oluşacak. Organizasyonda profesyonel atletlerin yanı sıra vatandaşların da katılabileceği halk koşusu düzenlenecek. Uluslararası atletlerin yer alacağı 21 kilometrelik parkur Arslantepe Höyüğü’nden başlayarak 100. Yıl Parkı’nda sona erecek. 10 kilometrelik parkur Mehmet Buyruk Caddesi’nden başlayacak, halk koşusu ise 100. Yıl Parkı çevresinde gerçekleştirilecek. Maraton kapsamında tüm kategorilerde dereceye giren yarışmacılara ödüller verilecek. Organizasyonda toplam 2.2 milyon liralık ödül dağıtılacağı açıklandı.

Haber: Mehmet Güngördü

