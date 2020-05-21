Arsuz'da 2 bin yıllık ata tohumu buğdayı hasadı - Son Dakika

Arsuz'da 2 bin yıllık ata tohumu buğdayı hasadı

ARSUZ Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arazilerde 2 bin yıllık ata tohumuyla ekimini gerçekleştirdiği buğdayların başak vermesiyle hasadına başladı.

ARSUZ Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arazilerde 2 bin yıllık ata tohumuyla ekimini gerçekleştirdiği buğdayların başak vermesiyle hasadına başladı. Turizmde olduğu kadar tarımda da söz sahibi konumunda bulunan Arsuz'da, çiftçilerin buğday üretiminde yerli tohuma geçişini sağlamak adına mülkiyetinde bulunan arazilerde ata tohumları ekimi yapılıyor. Akçalı Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük arazi üzerinde ekilen ata tohumlarının hasadı, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in katılımlarıyla gerçekleşti. Çiftçilerin yerli tohuma yönlendirilmesi amacıyla çok önemli bir çalışma olduğunu belirten Başkan Asaf Güven, bir ay sonrasında da ata tohumu türü olan karakılçık buğdayının hasadına başlayacaklarını ifade etti. Güven, Çiftçilerin yerli tohuma yönlendirilmesi amacıyla çok önemli bir çalışma olduğunu belirten Başkan Asaf Güven, bir ay sonrasında da ata tohumu türü olan karakılçık buğdayının hasadına başlayacaklarını ifade etti. Güven, Ankara İzmir ve Muğla 'da da uygulanan bu projeyi Arsuzlu çiftçilere destek ve örnek olma amacıyla Arsuz'a taşıdıklarını söyledi. Başkan Güven, "Genetiğiyle oynanmamış, daha sağlıklı tarımsal ürünleri kendi topraklarımızda sağlamak ve halk sağlığını korunması amacıyla önem teşkil eden bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bugün burada ilk ekinimizi biçtik, bir ay sonra da karakılçık buğdayımızın hasadını yapacağız. Bizim amacımız ata tohumunu tekrardan yaygınlaştırmak ve çiftçiyi bu tohumları kullanmasına özendirmek. Ata tohumlarımızın bir kısmını geri almak üzere çiftçilerimize dağıtmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl tüm ürünlerde yerli tohumlara geçiş yaparak belediyemize ait tüm arazilerde ekim gerçekleştirmeyi ve ihtiyaç sahipleri ile üreticilere dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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