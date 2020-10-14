Arsuz'da 200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Arsuz'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
14.10.2020 10:55
HATAY'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 200 litre sahte (boğma) rakı ele geçirdi.
HATAY'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 200 litre sahte (boğma) rakı ele geçirdi.
Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı, Madenli Mahallesi'nde, jandarma suç araştırma timi ile yapılan çalışmayla A.H.'nin, evinde boğma rakı olarak tabir edilen içki üretimi yaptığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada 200 litre sahte rakı, 9 adet 80'lik ve 2 adet 60'lık jelikanda olmak üzere toplam 840 litre fermente malzeme ile 1 damıtma mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınan A.H. jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de