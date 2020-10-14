Arsuz'da 200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

HATAY'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 200 litre sahte (boğma) rakı ele geçirdi.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı, Madenli Mahallesi'nde, jandarma suç araştırma timi ile yapılan çalışmayla A.H.'nin, evinde boğma rakı olarak tabir edilen içki üretimi yaptığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada 200 litre sahte rakı, 9 adet 80'lik ve 2 adet 60'lık jelikanda olmak üzere toplam 840 litre fermente malzeme ile 1 damıtma mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınan A.H. jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.