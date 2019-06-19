Son Dakika Haberleri: Arsuz'da deniz kaplumbağası yuvalama alanları korumaya alındı
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Arsuz'da deniz kaplumbağası yuvalama alanları korumaya alındı

1 saat önce

Arsuz ilçesi sahilindeki deniz kaplumbağası yuvalama alanları koruma altına alındı.

Arsuz'da deniz kaplumbağası yuvalama alanları korumaya alındı, System.String[]
Arsuz ilçesi sahilindeki deniz kaplumbağası yuvalama alanları koruma altına alındı.
Arsuz sahillerinde deniz kaplumbağası yuvalama alanlarının tespit edilmesi üzerine harekete geçen Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.
Ekipler yuva alanlarını çitlerle belirleyerek dikkatli olunması konusunda uyarıcı levhalar astı.
Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Veteriner Hekim Şerif Akçalı, yaptığı açıklamada, "Deniz kaplumbağalarının özellikle nisan ve temmuz ayları arasında yuvalama dediğimiz bir dönemi olduğunu hatırlattı.
Bu dönemi 60 günlük bir kuluçka döneminin takip ettiğini aktaran Akçalı, şunları kaydetti: "Tüm pansiyon ve işletmeleri bu konuda daha dikkatli olmaları ve yuvalama alanlarını korumaları konusunda bilgilendirdik. Yuvalama alanlarını çevreleyerek, insanların hem daha dikkatli olması, hem de bilgilenmesi konusunda tabelalar koyduk. Özellikle yuvalama alanı olan sahilde düzenlemeler yaptık. Şezlong ve şemsiye düzenlemesi gerçekleştirerek, buradaki yuvalama alanını koruma altına aldık. Geceleri ışıklardan zarar görmemesi adına perdeleme sistemi sağladık. Bölgemizde bu alanlar gün geçtikçe çoğalacaktır."
Akçalı, yuvaların korunması konusunda tüm halkın daha hassas olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:55 Kaynak: AA
Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Akçalı, Arsuz, Güncel
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