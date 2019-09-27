Arsuz'da güvenli ulaşım çalışmaları devam ediyor

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Arsuz Uğur Mumcu Caddesi'nde asfalt serim öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir yetkilileri, genişliği 20 metre olan yolda güvenli ulaşımı sağlamak adına yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.