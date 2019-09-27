Son Dakika Haberleri: Arsuz'da güvenli ulaşım çalışmaları devam ediyor
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Arsuz'da güvenli ulaşım çalışmaları devam ediyor

22 dakika önce

HBB il genelindeki sorumluluk alanlarında yürüttüğü altyapı ve üstyapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Arsuz'da güvenli ulaşım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Arsuz Uğur Mumcu Caddesi'nde asfalt serim öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir yetkilileri, genişliği 20 metre olan yolda güvenli ulaşımı sağlamak adına yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
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