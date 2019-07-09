Arsuz'da içme suyu eksiklikleri gideriliyor
1 saat önce
HATSU, vatandaşlardan gelen talep ve isteklerin anında yerine getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
İçme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenilemenin yanı sıra hat bulunmayan bölgelerin altyapı hizmetini alması amacıyla Hatay genelinde çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşlardan gelen taleplerin hizmete çevrildiğini açıkladı.
Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde yapılan çalışma hakkında bilgi veren İdare, Güneş Sokak'ta yapılan yeni hat döşeme çalışmasında 63'lük borular ile 150 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini aktardı.
Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu
Savcı Sayan ile Barış Atay'ın Twitter'daki kavgası gündem yarattı
İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!