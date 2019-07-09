Son Dakika Haberleri: Arsuz'da içme suyu eksiklikleri gideriliyor
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Arsuz'da içme suyu eksiklikleri gideriliyor

1 saat önce

HATSU, vatandaşlardan gelen talep ve isteklerin anında yerine getirildiğini duyurdu.

Arsuz'da içme suyu eksiklikleri gideriliyor, System.String[]

İçme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenilemenin yanı sıra hat bulunmayan bölgelerin altyapı hizmetini alması amacıyla Hatay genelinde çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşlardan gelen taleplerin hizmete çevrildiğini açıkladı.

Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde yapılan çalışma hakkında bilgi veren İdare, Güneş Sokak'ta yapılan yeni hat döşeme çalışmasında 63'lük borular ile 150 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini aktardı.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
Hatay, Arsuz, Güncel
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