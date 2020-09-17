Arsuz'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Gözcüler Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada aracın bagajında 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü hakkında yasal işlem uygulandı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:40 - Kaynak: İHA
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