Arsuz'da otomobilde 75 gram esrar yakalandı - Son Dakika

Arsuz'da otomobilde 75 gram esrar yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesine bir otomobilde 75 gram esrar ele geçirildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesine bir otomobilde 75 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aracın farklı bölmelerinde 75 gram esrar ele geçiren ekipler, şüpheliler hakkında işlem yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:22 Kaynak: AA
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