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ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI - Son Dakika

ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI

26.06.2021 14:43

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Rhossus Antik Kenti projesi kapsamında Akdeniz Caddesi, araç trafiğine kapatıldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Rhossus Antik Kenti projesi kapsamında Akdeniz Caddesi, araç trafiğine kapatıldı. Arsuz Kaymakamlığı, Arsuz Belediyesi ve DOĞAKA işbirliği ile gerçekleştirilen Rhossus Antik Kent projesi tamamlandı. Arsuz 'un değerine değer katacak proje düzenlenen törenle hizmete alındı. Eski Arsuz Köy İçi olarak bilinen Akdeniz Caddesi araç trafiğine Cuma günleri saat 17: 00'den Pazartesi sabahına kadar araç trafiğine kapatıldı. Ziyaretçiler kafeler, restoranlar, hediyelik eşya-takı, doğal ürünler stantlarının ve sokak müziği seslerinin yükseldiği sokakları yürüyerek gezebilecek.

Etkinlikte konuşan Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, " Rhossus Antik Kent projesi, kaymakamlığımızın proje sahipliğinde, belediyemizin ortaklığıyla DOĞAKA tarafından hibelendirilerek hayata geçirilmiştir. Başlangıç bütçemiz 1 milyon 125 bin lira olmuş ve katkı payından belediyemiz sağlamıştır. Bu çerçevede 2 sokakta çeşitli peyzaj düzenlemeleri yapılmış, 48 evin dış bakım çalışmaları yapılmış, mavi beyaz boyanmış, duvar resimleri yapılmış ve bir takım dokunuşlarla bu hale getirilmiştir. Burada çok kişinin emeği var. Onlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel sokağın, ilçemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI
ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI
ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI
ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI

Pazartesi, Akdeniz, Arsuz, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARSUZ'DA RHOSSUS ANTİK KENTİ PROJESİ TAMAMLANDI - Son Dakika


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