Son Dakika Haberleri: Arsuz'da satranç dersleri başladı
Son Dakika Güncel Haber

Arsuz'da satranç dersleri başladı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde faaliyet gösteren Onur Satranç Spor Kulübü her yaştan çocuğa satranç eğitimi veriyor.

Arsuz'da satranç dersleri başladı, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde faaliyet gösteren Onur Satranç Spor Kulübü her yaştan çocuğa satranç eğitimi veriyor.

Kulüp binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Abdullah Onurdağlı, çocuklara satranç eğitimi vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarılı olan çocuklara derslerde ek puan verildiğini belirten Onurdağlı, "Hedefimiz milli takıma oyuncu çıkartmak. Ayrıca turnuvalarda başarılı sonuçlar alarak çocukları bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Çocukların satranca olan ilgisini artırmak ve okul derslerini geliştirecek bir eğitim veriyoruz." diye konuştu.
"Satranç çocuklar üzerinde olumlu bir etkide bulunuyor. Okul derslerinde güzel bir başarı sağlıyor. Ayrıca matematiksel olarak zekalarını geliştiriyor ve odaklanmayı sağlıyor." diyen Onurdağlı şunları kaydetti:

"Satrancın çocuklara faydaları görsel zekayı geliştirme, matematiksel hesaplamayı yapma, ileriyi düşünme, plan kurma ve odaklanmayı arttırıp geliştirmeye yardımcı olan bir spor dalıdır. 7 de 77 ye herkesin herkesle oynayabileceği bir spor dalıdır. Amacımız herkese satrancı sevdirip öğretmektir."
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:08 Kaynak: AA
milli eğitim bakanlığı, Hatay, Arsuz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı! Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:22:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arsuz'da satranç dersleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]