Arsuz'da Sürekli Arıza Veren İçme Suyu Hattı Yenilendi

Vatandaş sağlığını ön planda tutarak hizmetlerini hassasiyet çerçevesinde gerçekleştiren Genel Müdürlük, sağlıksız boruların kullanılmasını önlemek ve mahalle sakinlerini rahata kavuşturmak amacıyla her geçen gün yeni bir mahallenin paslı borulara veda ettiğini açıkladı.

Arsuz ilçesine Aşağı Kepirce Mahallesi'nde yıllar önce döşenen eski isale hattının sürekli arıza vermesi üzerine çalışma yapan HATSU ekipleri, yaptıkları fizibilite çalışmaları sonrasında sorunlu bölgeyi tespit ederek 110'luk kangal borular ile 115 metre yeni içme suyu hattı döşeyerek mahalle sakinlerinin rahata kavuşmasını sağladı.