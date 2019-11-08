Son Dakika Haberleri: Arsuz'da turizm toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Arsuz'da turizm toplantısı yapıldı

Arsuz'da turizm toplantısı yapıldı

6 saat önce

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'nın ev sahipliğinde turizm konulu toplantı gerçekleştirildi.

Arsuz'da turizm toplantısı yapıldı, System.String[]

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'nın ev sahipliğinde turizm konulu toplantı gerçekleştirildi.

Sarı, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda, ilçenin son zamanlarda turizmde ivme kazandığını söyledi.

Yapımı kısa süre sonra tamamlanacak Samandağ-Arsuz yolu ile Hatay Deniz Otobüsü Seferleri planının kente ayrı bir katkı sunacağını belirten Sarı, doğa sporlarını da önemsediklerini ifade etti.

Toplantıya, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile Hatay Müze Müdürü Nalan Yastı da katıldı.

Hatay, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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