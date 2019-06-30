Son Dakika Haberleri: Arsuz'daki festival sona erdi
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Arsuz'daki festival sona erdi

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 gündür devam eden "3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali" sona erdi.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 gündür devam eden "3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali" sona erdi.

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle Gözcüler sahilinde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin birçok ilinden sporcular katıldı.
Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tüplü ve serbest dalış, off-road, yelken ve bisiklet turu gibi etkinliklerin yapıldığı festivalin 3'üncü günü de renkli görüntülere sahne oldu.

Tüplü dalış yapan vatandaşlar, Doğu Akdeniz'in su altı zenginliklerini de keşfetme fırsatı bulurken, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Festivale katılım gösteren sporculardan Bilal Ateş, 3 gün boyunca çok güzel aktivitelerin içerisinde yer aldığını söyledi.

Üniversite öğrencisi Ekrem Sönmez de ilk defa böylesi bir festivale katıldığını ve festival boyunca birçok sporu öğrendiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:50 Kaynak: AA
Arsuz, Güncel
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