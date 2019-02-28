Arsuz İçme Suyu Hatlarında Yenileme Sürüyor
13 dakika önce
HATSU, yaşam kaynağımız olan içme suyunun önemine binaen paslı ve eski boruların oluşturduğu kayıp kaçağı önleme adına verdiği mücadeleyi sürdürüyor.
Vatandaşların sağlıklı bir içme suyuna kavuşması ve arızalardan kaynaklı oluşan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmaların özenle devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, paslı boruların kullanılmasını önlemek ve mahalle sakinlerini rahata kavuşturmak amacıyla her geçen gün yeni bir mahallenin paslı borulara veda ettiğini açıkladı.
İçme suyu hattı bulunmayan ve deforme olarak kullanılmaz hale gelen bölgelerin tespit edilerek yenileme çalışması yapıldığını bildiren İdare, Arsuz ilçesine bağlı Konacık, Hacıahmetli ve Arpaçiftlik Mahallelerinde 12 abonenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 550 metre şebeke hattı döşendiğini ayrıca cenaze yıkama evinin içme suyu hattının bağlanması için 200 metre 32'lik borular ile yeni içme suyu hattının döşendiğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:46 Kaynak: Bültenler
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