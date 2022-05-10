Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti - Son Dakika
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Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti

10.05.2022 13:28

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti.

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti.

Kaymakam Gökpınar, Türk Kızılay ve Arsuz Halk Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada, kurs eğitmeni Azize Alay'dan bilgi alan Gökpınar, üretim yapan kadınları desteklediklerini söyledi.

Kaymakam Gökpınar'a ziyaretinde Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ile Arsuz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muammer Onay eşlik etti.

Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti
Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti
Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti
Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti - Son Dakika


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