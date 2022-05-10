Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti - Son Dakika

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, sabun üretimi yapan kadınları ziyaret etti.
Kaymakam Gökpınar, Türk Kızılay ve Arsuz Halk Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Burada, kurs eğitmeni Azize Alay'dan bilgi alan Gökpınar, üretim yapan kadınları desteklediklerini söyledi.
Kaymakam Gökpınar'a ziyaretinde Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ile Arsuz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muammer Onay eşlik etti.
Kaynak: AA
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