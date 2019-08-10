Arsuz Kaymakamı Sarı'dan Kurban Bayramı mesajı
18 dakika önce
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Arsuz Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:42 Kaynak: AA
Kaymakamı Musa Sarı, Kurban Bayramı
dolayısıyla mesaj yayınladı.
Sarı, mesajında, bayramların yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu belirtti.
Mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarı, "Başta şehit ve gazi aileleri ile milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.
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