Son Dakika Haberleri: Arsuz Kaymakamı Sarı'dan Kurban Bayramı mesajı
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Arsuz Kaymakamı Sarı'dan Kurban Bayramı mesajı

18 dakika önce

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Arsuz Kaymakamı Sarı'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Sarı, mesajında, bayramların yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu belirtti.
Mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarı, "Başta şehit ve gazi aileleri ile milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:42 Kaynak: AA
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