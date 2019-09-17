Arsuz Kaymakamı Sarı yol çalışmasını inceledi
1 saat önce
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, yapımı devam eden Arsuz-Samandağ yolunda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, yapımı devam eden Arsuz- Samandağ yolunda incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi alan Kaymakam Sarı, yapımı devam eden yolda çadır ve karavan parkla 25 kilometre bisiklet yolunun bulunacağını belirtti.
Yolun açılmasıyla turizme de katkı sağlanacağını dile getiren Sarı, çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.
İncelemeler sırasında Sarı'ya AK Parti Arsuz İlçe Başkanı Bünyamin Nal da eşlik etti.
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