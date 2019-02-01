Art Arda Düşen Yıldırımlar İzmir'i Aydınlattı
1 saat önce
Art arda düşen yıldırımlar İzmir'i aydınlattıİZMİR - İzmir bir süredir sağanak yağmur ve fırtınanın etkisindeyken, dün akşam düşen yıldırımlar İzmir'i aydınlattı.
Art arda düşen yıldırımlar İzmir
'i aydınlattı
İZMİR - İzmir bir süredir sağanak yağmur ve fırtınanın etkisindeyken, dün akşam düşen yıldırımlar İzmir'i aydınlattı.
Son günlerde İzmir'de etkili olan sağanak yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yağan
yağmur sırasında düşen yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Düşen yıldırımlar sonucunda can kaybı veya yaralı olmazken, yıldırımlar paniğe neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:59 Kaynak: İHA
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