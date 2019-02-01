Son Dakika Haberleri: Art Arda Düşen Yıldırımlar İzmir'i Aydınlattı

Art Arda Düşen Yıldırımlar İzmir'i Aydınlattı

22 dakika önce

İzmir bir süredir sağanak yağmur ve fırtınanın etkisindeyken, dün akşam düşen yıldırımlar İzmir'i aydınlattı.

Art Arda Düşen Yıldırımlar İzmir'i Aydınlattı, System.String[]
İzmir bir süredir sağanak yağmur ve fırtınanın etkisindeyken, dün akşam düşen yıldırımlar İzmir'i aydınlattı.

Son günlerde İzmir'de etkili olan sağanak yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yağan yağmur sırasında düşen yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Düşen yıldırımlar sonucunda can kaybı veya yaralı olmazken, yıldırımlar paniğe neden oldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:38 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlerine 2 Tonluk Dev Kaya Parçası Düşen Aile Ölümden Döndü Son Dakika! Bakan Açıkladı! SMA Hastaları İlaçlarını Bugünden İtibaren Alabilecek

Son Dakika! Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı Tacizle Suçlanan CHP'li Belediye Başkan Adayı: Evrak Sahte, Böyle Bir Davam Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 09:00:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Art Arda Düşen Yıldırımlar İzmir'i Aydınlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]