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Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi - Son Dakika

Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi

02.10.2021 10:36

Kadıköy'de İslam Topal adlı kişi, gece su içmek için uyandığı sırada telefonuna art arda gelen bildirimleri gördü. Telefonuna bakan Topal, banka hesabına giren bir kişi tarafından hesabının boşaltıldığını fark etti. 25 bin lirasının başka bir hesaba aktarılışını saniye saniye izleyen Topbaş, hemen ardından bankasıyla iletişime geçse de bir sonuca ulaşamadı. Talihsiz adamın hesabı boşalttıktan sonra ATM'ye girip parayı çeken kişi ise kameralara yansıdı.

Kadıköy'de yaşayan İslam Topal isimli vatandaş gece saatlerinde su içmek için uyandığı esnada telefonunun ekranında gelen ışığı fark edince gördükleri karşısında şoka uğradı.

HESABININ BOŞALTILMASINI SANİYE SANİYE İZLEDİ

İddiaya göre, İslam Topal isimli vatandaş telefonunu eline aldığı sırada kendi kontrolü dışında girilen banka hesabındaki paranın başka bir şahsa aktarıldığı dakikaları saniye saniye izledi. Olayın hemen ardından banka temsilcisiyle iletişime geçen Topal'a konuyla ilgili şikayette bulunması söylendi.

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi
İslam Topal

25 BİN LİRASINI ÇALAN KİŞİ, PARAYI ÇEKERKEN KAMERAYA YANSIDI

Hayatının şokunu yaşayan Topal, ertesi gün bankadan aldığı dekontlar sonrası toplamda 25 lirasının tanımadığı şahısların hesabına geçtiğini öğrendi. Bankanın güvenlik sorunu olduğunu belirten mağdur vatandaş konuyla ilgili şikayetçi oldu. Öte yandan paraların aktarıldığı hesap sahipleri olduğu iddia edilen kişilerin ATM'ye gelerek parayı çektiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi

BANKA, TALİHSİZ ADAMI SORUMLU TUTTU

Yaşanan olay sonrası zor günler yaşadığını belirten İslam Topal, "Gece uyuduğum esnada su içmek için kalkmıştı. Telefonumun ışığının açık olduğunu fark ettim. Telefonu elime aldığımda paralarımın başka hesaba benim kontrolüm dışında aktarıldığını resmen saniye saniye izledim. Hemen telefonu kapatarak müşteri hizmetlerini aradım. Şüpheli bir durum olduğunu söyledim. Banka temsilcisi bana ait olan toplamda 25 bin liranın farklı hesaplara aktarıldığını söyledi. Konuyla ilgili şikayetçi olmamı söyledi. Üstelik bir de yaşanan olayın sorumlusunun banka değil benim olduğumu söyledi. 25 bin liram resmen buhar oldu. Paraları kendi hesaplarına aktaran şahısları daha önceden tanımıyorum. Olay sonrası zor günler yaşadım" diye konuştu.

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi
Avukat Nur Nihal Tavlan

HESABI BOŞALTILAN ŞAHIS, BANKAYI SUÇLU BULDU

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur avukatı Nur Nihal Tavlan ise, "Olayla ilgili savcılık aşaması iddianame düzenlenerek sona erdi. Şu anda yargılama aşamasında. Bu işlemler yapılırken banka tarafından İslam Bey'e herhangi bir doğrulama linki ya da mesajı gelmedi. Kısacası bu işlemler yapılırken ya İslam Bey'in telefonuna farklı IP'den girildi ya da müşteri bilgilerine bankanın güvenlik duvarı kırılarak ulaşıldı. Dolayısıyla bankanın burada ciddi bir ağ açığı bulunmaktadır. Hali hazırda bankalar, bankacılık hizmeti sunarken ayrıca mevcut güvenlik duvarını BDDK ve gelişen teknolojiyle eş güdümlü olarak güveni sağlama görevi bulunmaktadır. 3. şahıslar tarafından müşterilere verilen zararın sorumlusu bankalardır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bankanın bu gibi durumlarda paraların gönderildiği hesaplara durumun ortaya çıkması sonrası bloke koyması gerekmektedir" dedi.

Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi

Kadıköy, İslam, Banka, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi - Son Dakika


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