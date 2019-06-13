Art Dubai: Doğu ile Batı arasındaki kültür ve sanat köprüsü
6 saat önce
Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Dubai, tasarım ve sanat alanında adını sıkça duyuran kentlere rakip olma yolunda ilerliyor. Çağdaş sanat sergilerinden güzel sanat galerilerine bir kültür merkezine dönüşen kent, uluslararası fuar Art Dubai'ye ev sahipliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:08
Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Dubai
, tasarım ve sanat alanında adını sıkça duyuran kentlere rakip olma yolunda ilerliyor. Çağdaş sanat sergilerinden güzel sanat galerilerine bir kültür merkezine dönüşen kent, uluslararası fuar Art Dubai'ye ev sahipliği yaptı.
42 ülkeden yaklaşık 500 sanatçıya ait, farklı fikir ve görüşleri yansıtan yüzlerce eserin sergilendiği bu etkinlik, kentin kültürel takviminde en önemli günlerden biri. Dünyanın dört bir yanından sanatseverler her sene Art Dubai'de buluşuyor.
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