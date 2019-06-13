Son Dakika Haberleri: Art Dubai: Doğu ile Batı arasındaki kültür ve sanat köprüsü
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Art Dubai: Doğu ile Batı arasındaki kültür ve sanat köprüsü

6 saat önce

Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Dubai, tasarım ve sanat alanında adını sıkça duyuran kentlere rakip olma yolunda ilerliyor. Çağdaş sanat sergilerinden güzel sanat galerilerine bir kültür merkezine dönüşen kent, uluslararası fuar Art Dubai'ye ev sahipliği yaptı.

Art Dubai: Doğu ile Batı arasındaki kültür ve sanat köprüsü, System.String[]
Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Dubai, tasarım ve sanat alanında adını sıkça duyuran kentlere rakip olma yolunda ilerliyor. Çağdaş sanat sergilerinden güzel sanat galerilerine bir kültür merkezine dönüşen kent, uluslararası fuar Art Dubai'ye ev sahipliği yaptı.

42 ülkeden yaklaşık 500 sanatçıya ait, farklı fikir ve görüşleri yansıtan yüzlerce eserin sergilendiği bu etkinlik, kentin kültürel takviminde en önemli günlerden biri. Dünyanın dört bir yanından sanatseverler her sene Art Dubai'de buluşuyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:08 
Dubai, Kültür Sanat
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