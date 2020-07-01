ART Group inşaat ve tekstilde yatırıma hız verecek - Son Dakika

ART Group inşaat ve tekstilde yatırıma hız verecek

Kütahya Porselen'in yüzde 13 hissesini alan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 gibi iyi bir rakamı yakalayarak büyüdüğünü kaydetti.

Kütahya Porselen'in yüzde 13 hissesini alan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 gibi iyi bir rakamı yakalayarak büyüdüğünü kaydetti.

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi

ART Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, faaliyet gösterdikleri inşaat ve tekstil sektöründe yatırımlara hız vereceklerini belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 gibi iyi bir rakamı yakalayarak büyüdüğünü belirten Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılının tamamında 0,9'luk büyüme rakamı yakalandı. Bazı kuruluşların Türkiye'nin küçüleceğini beklerken, büyümeyi başarması bile başarı sayılmalıdır. Ekonomide 2020 yılına iyi başlamamıza rağmen, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgısını nedeniyle ciddi anlamda daralma yaşanacak.

Ancak dünya ülkeleri baz alındığında, Türkiye'nin bu salgınından ekonomik olarak daha az etkileneceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla bu süreci fırsata çevirecek gücümüz var. Bunun en basit örneği Çin ve ABD. Bu ülkelerde yaşanan salgının etkisi nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Siparişler teslim edilmedi ve Türkiye burada Avrupalı alıcının taleplerini karşılamaya başladı. Bu da bizim bu süreçten büyüyerek çıkmamıza neden oluyor."

Taşkın, dünya genelinde milyonlarca firmanın tedarikçisini barındıran Çin'de, üretimdeki azalma, kapanan fabrikalar ve virüs tehlikesinin Türkiye'ye olumlu yansıdığı belirterek, "Bu süreç Türk porselen sektörüne küresel çapta olumlu yansıyor. Virüs sonrası Çin'den Avrupa'ya gelen porselen ürünlerinde yaşanan tedirginlik, Türk porselen şirketlerine yarıyor. Ayrıca Türkiye'nin konumu, lojistik ve maliyet avantajı, ülkemizin katalizör pozisyonunu da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Taşkın, "Türkiye'nin hem marka hem de ihracat potansiyeli göz önüne alındığında, yaşanan sürecin de etkisiyle Kütahya Porselen ve Güral Porselen'in dünya markası olma hedefi daha da perçinlenmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı olumlu yarışmanın tekstil sektörü için de söylenebileceğini kaydeden Taşkın, "Bunların tamamı Türkiye ekonomisine yarayacak. Ülkemizin lokomotif sektörlerinin bu denli büyümesi ekonomide itici güç oluşturacak." dedi.

Ülke ekonomisinin iç dinamikleri açısından gayrimenkulün de önem arz eden sektörlerinde başında geldiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecini iyi yöneten ve dünyaya örnek olan Türkiye, gayrimenkul yatırımında da ön plana çıkıyor. Yabancı alıcı ülkemi güvenli liman olarak görmesi nedeniyle gayrimenkul yatırımlarını Türkiye'ye kaydırıyor. Bizler de yaptığımız yatırımlar ve konut satışlarından bunu net bir şekilde görebiliyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Kütahya Porselen, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ART Group inşaat ve tekstilde yatırıma hız verecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:02 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ART Group inşaat ve tekstilde yatırıma hız verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]