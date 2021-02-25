Art Hackathon ile sanatı kodlayacaklar - Son Dakika

Sanatın her alanından farklı sesleri ve ifade biçimlerini sergilemek üzere "Sanat Pazaryeri" teması ile herkes için ulaşılabilir sanat ortamı sunan Art.Ist Sauna, Women in Games Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Art Hackathon düzenliyor.

Türkiye'de ilk defa 1.500 m2 alanda erişilebilir sanat konsepti ile yüzlerce sanatçı ve sanat eserini sanatseverler ile yıl boyunca ücretsiz olarak buluşturan Art.Ist Sauna, etkinliklerine bir yenisini ekliyor. Pazar payı 175 milyar dolarlık oyun sektöründe kadınların yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle yer almasını desteklemek amacıyla kurulan Women in Games Türkiye iş birliği ile gerçekleşecek olan Art Hackathon, birçok farklı disiplinden sanatçıları bir araya getirecek. Geliştiricilerin, sanatçıların ve psikologların 5-7 kişilik gruplar halinde bir araya gelerek 48 saat boyunca çalışarak sanatı kodlayacağı etkinliğin başvuruları 1 Mart'ta sona erecek.

Women in Games Türkiye'nin, video oyun endüstrisinde üretmek, değer zincirine katkıda bulunmak ve sektörde yer almak isteyenler için düzenlediği hybrid etkinlik, oyun kültürünü merak eden, sanata ilgi duyan ve pandemi döneminde izole olmayan interdisipliner bakış açısı ile karşılaşılan sorunlara oyunla çözüm bulmaya ve farkındalık yaratmaya çalışacak. Teması "izolasyon" olarak belirlenen Art Hackathon, resim, heykel, grafiti gibi farklı disiplinlerden sanatçıları McArt.Ist Art Incubation Center iş birliğiyle geliştiriciler ile buluşturacak. Bu çerçevede geliştirilen oyunlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden itibaren Art.Ist.Sauna'da sanat eseri olarak sergilenmeye başlayacak.

Art.Ist Sauna ve Women in Games Türkiye iş birliği ile 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Art Hackathon, sanatı birlikte kodlamak isteyenlerin başvurularını bekliyor.