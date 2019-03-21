Son Dakika Haberleri: Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri Devam Ediyor

Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri Devam Ediyor

1 saat önce

İstanbul Modern'deki Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, çocuk ve gençlere sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunuyor.

Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri Devam Ediyor, System.String[]

Müzisyen Murat Uncuoğlu ile Elektronik Müzik Atölyesi'nde 11-15 yaş arası çocuk ve gençler ses unsurlarının dijital teknolojinin sunduğu araçlarla nasıl müziğe dönüşebileceğini ücretsiz olarak deneyimliyor

İstanbul Modern'in İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Art Maker Lab Öğrenme Merkezi'nde çocuk ve gençler, sanat ve teknolojiyle buluşmaya devam ediyor.

"Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen sanatçı atölyelesinin 24 Mart'taki programına Murat Uncuoğlu katılıyor.

Müzisyen Murat Uncuoğlu ile Elektronik Müzik Atölyesi, çocukları kendi müziklerini yaratmaya teşvik ediyor. Çocuklar ilk olarak Uncuoğlu'nun çalışmalarından örnekler dinleyip, onunla beraber bir müziğin tasarımsal unsurlarının ve onu bir bütün haline getiren öğelerin neler olduğunu çözümlemeye çalışıyor. Ardından günümüz teknolojilerinin müzik üretimine sunabileceği fırsatları tartışıyorlar. Program Murat Uncuoğlu'nun çocuklar için belirlediği tablet uygulamalarının deneyimlenerek, kolektif bir müzik parçasının üretilmesi ile tamamlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:14 Kaynak: Bültenler

Murat Uncuoğlu, İstanbul, İstanbul Modern, Kültür Sanat
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